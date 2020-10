Η Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, πρώην κοσμική νυν συγγραφέας του βιβλίου «Melania & Me», έδωσε στη δημοσιότητα νέα κρυφή ηχογράφηση της Μελάνια Τραμπ να σχολιάζει την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με την οποία φέρεται να είχε σχέση ο Τραμπ.

Στη ηχογράφηση, η Μελάνια Τραμπ μιλά για την Στόρμι Ντάνιελς, την οποία μεταξύ άλλων αποκαλεί «πόρνη». Η Γουόλκοφ, η οποία έχει διακόψει πλέον κάθε σχέση με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, βρέθηκε καλεσμένη στο podcast του Μάικλ Κοέν, πρώην δικηγόρου του Αμερικανού προέδρου και συζήτησαν για τις προσωπικές εμπειρίες τους με το ζεύγος Τραμπ.

Η Γουόλκοφ έφυγε από τον Λευκό Οίκο εν μέσω έρευνας για καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την τελετή ορκωμοσίας. Τον Φεβρουάριο του 2018, οι New York Times ισχυρίστηκαν πως από τα 107 εκατ. δολάρια που συγκεντρώθηκαν, μια εταιρεία που είχε ιδρύσει η Γουόλκοφ έλαβε περίπου 26 εκατ. δολάρια, και ότι στον προσωπικό της λογαριασμό κατέληξαν 500.000 δολάρια. Η Γουόλκοφ αρνείται την εμπλοκή της και λέει πως η Μελάνια δεν την υπερασπίστηκε.

Stephanie Winston Wolkoff is one of very few to get close to the real Melania Trump. While they’re not friends now, they were inseparable for 15 years. #60Mins pic.twitter.com/KpFsQwtV2N — 60 Minutes Australia (@60Mins) September 20, 2020





Μιλώντας στον Κοέν, η Γουόλκοφ είπε ότι «χρειαζόταν να αφήσει έναν ρεπόρτερ να ακούσει τις κασέτες, επειδή [ο Λευκός Οίκος] φρόντισε ο κόσμος να μην πιστεύει όσα έλεγα από τότε που κατηγορήθηκα για εγκληματική ενέργεια».

«Ο Λευκός Οίκος έφτιαξε ένα παραμύθι», πρόσθεσε, «επειδή δεν δέχθηκα να ακολουθήσω εκείνο που ήθελαν». Αυτό το παραμύθι, όπως είπε, ήταν πως οι Τραμπ δεν είχαν ιδέα για τον έρανο της ορκωμοσίας και οποιαδήποτε φερόμενη «απρέπεια». «Τίποτα δεν συνέβαινε χωρίς την έγκριση του Ντόναλντ», σημείωσε. «Και τίποτα δεν συνέβαινε εν αγνοία της Μελάνια».

Make sure to download and listen to this weeks #MeaCulpa as I discuss with ⁦@SWWCreative, among other things the⁩ Melania Trump Tape: FLOTUS Shocked By Stormy Daniels In ‘Vogue’ –Hollywood Life ⁦@HollywoodLife. Be a part of the conversation!⁩ https://t.co/BUjOnictLd — Michael Cohen (@MichaelCohen212) October 5, 2020





Στη διάρκεια της πολύωρης συνέντευξης, η Γουόλκοφ παρουσίασε ένα ηχητικό απόσπασμα στο οποίο η Μελάνια Τραμπ σχολιάζει υποτιμιτικά μια φωτογράφιση στη Vogue το 2018, με πρωταγωνίστρια την Στόρμι Ντάνιελς.

«Πήγαινε να το ψάξεις στο Google και διάβασέ του. Η Annie Leibovitz φωτογράφισε την που@@@να του πορνό και θα είναι σε ένα από τα τεύχη, του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου», ακούγεται να λέει η Μελάνια. «Τι εννοείς;», απαντά η Γουόλκοφ. «Η Στόρμι», λέει η Μελάνια. «Σκάσε, για ποιο λόγο;», λέει η Γουόλκοφ. «Χθες βγήκε, για τη Vogue. Θα είναι στη Vogue. Η Annie Leibovitz την φωτογράφισε».

Η Leibovitz είχε φωτογραφίσει την Στόρμι Ντάνιελς και τον τότε δικηγόρο της, Μάικλ Αβενάτι, για ένα άρθρο στο τεύχος Αυγούστου 2018 με τίτλο «Stormy Daniels Isn't Backing Down» [σ.σ. Η Στόρμι Ντάνιελς δεν υποχωρεί].

This is the Vogue article and picture of Stormy Daniels that FLOTUS didn’t like. It’s a great reminder that Trump had his lawyer use campaign $$ to pay someone off.

https://t.co/53WtfAlq4n — Shana Bull, Marketer (@sharayray) October 5, 2020





Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται την σχέση του με την Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ. Ωστόσο ο Κοέν κανόνισε μια τεράστια αμοιβή για την απόκρυψη της υπόθεσης, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την τριετή ποινή φυλάκισής του.

Στο βιβλίο της, η Γουόλκοφ γράφει για τη συνάντησή της με την τότε Μελάνια Κνάους στα γραφεία της Vogue, στη Νέα Υόρκη, το 2003.

Μιλώντας στον Κοέν, είπε: «Βασικά της άνοιξα την πόρτα ενώ δούλευα στη Vogue, και νομίζω πως ήμουν περισσότερο πόλος έλξης για τη Μελάνια και τον Ντόναλντ από ό,τι εκείνοι για μένα. Επειδή τι έκαναν αυτοί για μένα; Δεν ήταν πως χρειαζόμουν κάτι από εκείνους. Εγώ είδα τη Μελάνια ως αυτό το γλυκό, νεαρό, ανερχόμενο μοντέλο».

Ο Κοέν ρώτησε επίσης την Γουόλκοφ για την αντίδραση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στα περί εξωσυζυγικών σχέσεων του Τραμπ, όπως με την Στόρμι Ντάνιελς, που το μοντέλο λέει πως συνέβησαν λίγο μετά τη γέννηση του γιου της Μελάνια, Μπάρον.

«Μου είπε», λέει η Γουόλκοφ, «ότι ο Ντόναλντ έπρεπε να προετοιμαστεί πως ολόκληρη η ζωή του θα είναι ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, στον κόσμο, αν κέρδιζε [τις εκλογές]. Και εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα, "Το ίδιο και η δική σου"».

Την περασμένη εβδομάδα, το ζεύγος Τραμπ ανακοίνωσε πως έχει μολυνθεί με κορωνοϊό. Το ίδιο βράδυ, η Γουόλκοφ έδωσε στο CNN μια ηχογράφηση της Μελάνια να διαμαρτύρεται πως πρέπει να επιβλέψει την διακόσμηση του Λευκού Οίκου («Ποιος νοιάζεται για τα πράγματα των Χριστουγέννων;) και την κριτική που δέχθηκε για την πολιτική του συζύγου της να χωρίσει τις οικογένειες των μεταναστών («Παράτα με ήσυχη, σε παρακαλώ).

Με πληροφορίες από Guardian