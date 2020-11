Ένα εξάχρονο αγόρι από την Ιρλανδία, κέρδισε τις καρδιές των θεατών, όταν μοιράστηκε τα όνειρά του να συμμετάσχει σε μια διαστημική αποστολή. Κέρδισε όμως και την προσοχή της NASA.

Ο Adam King εμφανίστηκε στο The Late, Late Toy Show του RTÉ την Παρασκευή όπου μίλησε για την ελπίδα του να εργαστεί στο Mission Control όταν μεγαλώσει.

Ο μαθητής με αναπηρία έλαβε μηνύματα στήριξης από απλό κόσμο αλλά και αστροναύτες, αμερικανικές και ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες.

Η NASA έγραψε στο Twitter ότι ανυπομονεί να τον εντάξει στην ομάδα των ονειροπόλων της.

🌟 Adam’s kind heart and adventurous spirit inspires us.



There’s space for everybody at NASA, and we can’t wait for him to one day join our team of dreamers. We’ll be here when he’s ready. 🌟 pic.twitter.com/WJCzue9O13 — NASA (@NASA) November 28, 2020

Ο Adam ήταν ένας από τους πολλούς πιτσιρικάδες καλεσμένους που εμφανίστηκαν στην ειδική χριστουγεννιάτικη προσθήκη της μακροβιότερης τηλεοπτικής εκπομπής της Ιρλανδίας.

Το The Late, Late Toy Show είναι μια ετήσια παράδοση, όπου τα παιδιά καλούνται να δοκιμάσουν τα πιο πρόσφατα παιχνίδια και gadgets και να δώσουν τις, συχνά πολύ ειλικρινείς, κριτικές τους.

Ο δοκιμαστής παιχνιδιών Adam, από το County Cork, έγινε το αστέρι της φετινής εκπομπής όταν μίλησε για τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του.

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» ρώτησε ο οικοδεσπότης Ryan Tubridy. «Capcom στη Nasa», απάντησε.

Με απλά λόγια, να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του κέντρου ελέγχου και του αστροναυτών.

«Θα ήθελες να γίνεις αστροναύτης;» τον ρώτησε οικοδεσπότης. «Λοιπόν, δεν μπορώ να γίνω γιατί έχω εύθραυστα οστά», εξήγησε ο Αdam, προσθέτοντας ότι ελπίζει να συνεργαστεί με διαστημικά προγράμματα στο έδαφος.

Όταν ο Tubridy δε, ζήτησε από τον νεαρό του καλεσμένο να ξεκινήσει από το 3, την αντίστροφη μέτρηση για να δοκιμάσει το μικρόφωνο, ο 6χρονος τον διόρθωσε.

«Όχι, αυτή είναι η πραγματική αντίστροφη μέτρηση - ξεκινά από το 12», επέμεινε ο Adam.

Αποσπάσματα της εκπομπής κοινοποιήθηκαν ευρέως στα social media και έφτασαν ως τη NASA, η οποία έγραψε στο Twitter: «Η ευγενική καρδιά και το περιπετειώδες πνεύμα του Adam μας εμπνέει. Υπάρχει χώρος για όλους στη NASA και ανυπομονούμε μια μέρα να ενταχθεί στην ομάδα των ονειροπόλων μας. Θα είμαστε εδώ όταν είναι έτοιμος».

Η μοναδική του παράσταση έφτασε επίσης στους οπαδούς του Καναδά αστροναύτη Cris Hadfield, ο οποίος του έστειλε το δικό του μήνυμα.

Adam - I’ve been lucky enough to CAPCOM many spaceflights. We should talk space together. Take care, be good - Chris@RTELateLateShow https://t.co/XacYA9ncKT — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) November 28, 2020

Ο Βρετανός αστροναύτης Tim Peake τον χαρακτήρισε «σούπερ σταρ», προσθέτοντας ότι το παιδί «ζεσταίνει τις καρδιές όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο».

What a superstar you are Adam, warming hearts when we need it most. We need to get you into Mission Control @esa! #LateLateToyShow https://t.co/nVGZCta67W — Tim Peake (@astro_timpeake) November 28, 2020

Η δε, Αμερικανίδα αστροναύτης Shane Kimbrough τον κάλεσε στο Johnson Space Center.

Με πληροφορίες του BBC/RTE

