Η Νάπολη φλέγεται καθώς οι οπαδοί συρρέουν για να θρηνήσουν τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Του σπουδαιότερου ποδοσφαιριστή που φόρεσε την φανέλα με το νούμερο 10 για την ιταλική ομάδα.

Η πόλη τιμά τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που έφυγε σε ηλικία 60 ετών σήμερα. Ήδη, η Νάπολη, η «πόλη» του, ήταν στα χρώματα του Μαραντόνα, με γκράφιτι σε τοίχους να απεικονίζουν το παγκόσμιο είδωλο. Εκεί βρέθηκαν οι οπαδοί του για να το αποχαιρετίσουν απόψε με βεγγαλικά και κεριά.

Ανάλογες εικόνες και στην πατρίδα του, την Αργεντινή. Ο πρόεδρος της χώρας ήδη έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος. Οι οπαδοί σπεύδουν στο στάδιο των Μπόκα Τζούνιορς για να αποτίνουν φόρο τιμής στον δικό τους «θεό».

Το στάδιο του Σαν Πάολο στη Νάπολη φωταγωγήθηκε για να αποχαιρετήσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

