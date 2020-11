Ο βετεράνος δημοσιογράφος που αποκάλυψε του Watergate, Carl Bernstein κατονόμασε δημοσίως 21 Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του «επανειλημμένα εξέφρασαν μεγάλη περιφρόνηση για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ικανότητά του» για το αξίωμα του Προέδρου.

Ενώ ο Τραμπ συνέχιζε την προσπάθειά του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, ο Carl Bernstein έγραψε στο Twitter ότι «δεν παραβιάζει καμία υπόσχεση δημοσιογραφικής εμπιστευτικότητας» στη δημοσίευση 21 ονομάτων καθώς οι πληροφορίες του, όπως ανέφερε, προέρχονταν από «συναδέλφους, μέλη του προσωπικού, λομπίστες (και) βοηθούς του Λευκού Οίκου».

I'm not violating any pledge of journalistic confidentially in reporting this: 21 Republican Sens–in convos w/ colleagues, staff members, lobbyists, W. House aides–have repeatedly expressed extreme contempt for Trump & his fitness to be POTUS. (1/3)