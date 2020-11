Συνεχίζεται η κλιμάκωση στο Αιγαίο καθώς η Τουρκία, με τρεις Navtex που εκδόθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, έθεσε εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης έξι νησιών του Αιγαίου.

Μετά τη δραστηριότητα του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, επαναφέροντας το αίτημα για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Οι ναυτικές οδηγίες αφορούν την Ικαρία, την Πάτμο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Τουρκία δεν έχει αφήσει «κανένα περιθώριο για οποιοδήποτε θετικό θεματολόγιο στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» και χαρακτήρισε «προσχηματική» οποιαδήποτε κίνηση «καλής θέλησης» της τελευταίας στιγμής, προσθέτοντας πως «δεν είναι εύκολο να ξεγελάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως επισημαίνει, η Τουρκία, κλιμακώνοντας την «προκλητική, επιθετική και παράνομη συμπεριφορά της, ανακοίνωσε ότι επεκτείνει μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου τις σεισμικές της έρευνες». Η Τουρκία, δηλαδή, όπως προσθέτει, «από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, διαρκώς εντείνει τις παράνομες ενέργειες της στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Προσπαθεί δια της βίας να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος κρατών - μελών της ΕΕ. Περιφρονεί τις σαφείς θέσεις και αποφάσεις της ΕΕ, αλλά και τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας».

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:

TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA



1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA



1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA



1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

