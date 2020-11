Μία 16χρονη έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπερνά τους 100 εκατομμύρια followers στο TikTok.

Η Τσάρλι Ντ'Αμέλιο, από το Νόργουολκ του Κονέκτικατ πέτυχε αυτό το ρεκόρ έπειτα από 1,5 χρόνο στην εφαρμογή.

Η επιτυχία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τα επικριτικά σχόλια που είχε δεχθεί για τη συμπεριφορά της, στο πρώτο επεισόδιο του ριάλιτι για την οικογένειά της, Dinner with the D'Amelios, στο YouTube.

Αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι η 16χρονη φερόταν προσβλητικά στον σεφ που ετοίμασε το δείπνο της οικογένειας και περισσότεροι από 600.000 followers της γύρισαν την πλάτη ως διαμαρτυρία. Τελικά η «διαμάχη» εκτονώθηκε όταν η Ντ'Αμέλιο δημοσίευσε βίντεο με το οποίο ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις της και υποσχέθηκε να συμπεριφέρεται καλύτερα.

«100 εκατομμύρια άνθρωποι με υποστηρίζουν... πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια», έγραψε στο Τwitter η 16χρονη, σε ανάρτηση για το ρεκόρ.

100 MILLION PEOPLE SUPPORTING ME!! I TRULY CANNOT BELIEVE THAT THIS IS REAL — charli d’amelio (@charlidamelio) November 22, 2020





Η 16χρονη ξεκίνησε στο TikTok όπως οι περισσότεροι χρήστες του, δημοσιεύοντας βίντεο στα οποία χόρευε στο υπνοδωμάτιό της. Η φήμη της εκτοξεύθηκε την τελευταία χρονιά και τον Απρίλιο έγινε η πρώτη που έφτασε τους 50 εκατομμύρια followers στο μέσο.

Η Ντ' Αμέλιο έχει συνεργαστεί με παγκόσμια brand της μόδας, πέρυσι «δάνεισε» τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Stardog and Turbocat», ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real». Σύμφωνα με το Forbes, πέρυσι κέρδισε 4 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από BBC

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr