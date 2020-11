Tα νέα ότι το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού είναι αποτελεσματικό σχεδόν 95% προκάλεσε τον ενθουσιασμό ακόμη και στους επικεφαλής της ομάδας δημιουργίας.

Ο πρόεδρος της Moderna Stephen Hoge μιλώνtας στο BBC, επεσήμανε ότι ««προφανώς και είμαστε ενθουσιασμένοι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και ήταν δύσκολα μέχρι η εταιρεία μας να φτάσει στο σημείο να έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της Covid-19.

Υπήρξε μια στιγμή έντονης ανακούφισης, αλλά αυτό γρήγορα πέρασε. Μετά από ένα λεπτό συνειδητοποιήσαμε ότι τώρα που ξέρουμε ότι το εμβόλιο δουλεύει, πρέπει να αρχίσουμε την παραγωγή και τη μεταφορά. Αλλά ξεκάθαρα είναι ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς ως εταιρεία».

«Δεν περίμενα, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς ήλπιζε ότι το εμβόλιο θα ήταν περίπου 94% αποτελεσματικό ενάντια στην Covid-19. Αυτή ήταν μια εντυπωσιακή συνειδητοποίηση. Το δεύτερο που μας ενθουσίασε ίσως περισσότερο ήταν ότι ήταν 100% αποτελεσματικό ενάντια στη σοβαρή Covid-19. Υπήρχαν 11 περιπτώσεις σοβαρά ασθενών αλλά και οι 11 ήταν στην ομάδα που έλαβε το placebo», τόνισε ακόμη.

«Αυτό σημαίνει ότι το εμβόλιο είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο για να σταματήσει την πανδημία. Όταν τα συνδυάζεις με τα νέα της προηγούμενος εβδομάδας για το εμβόλιο της Pfizer, έχεις τώρα δύο νέα εμβόλια πάνω από 90% αποτελεσματικά. Έχουμε πραγματικά τα απαραίτητα εργαλεία για να τη νικήσουμε. Αυτά είναι τα πραγματικά καλά νέα, ότι έχουμε λύσεις στα χέρια μας», κατέληξε ο Stephen Hoge.

"We now have clear evidence of efficacy of the vaccine to prevent Covid-19 disease"



