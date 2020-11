Ένας Βρετανός πρόξενος στην Κίνα έγινε ο σωτήρας μιας 24χρονης φοιτήτριας, καθώς βούτηξε σε ποτάμι για να τη σώσει από πνιγμό.

Ο Στίβεν Έλισον, γενικός πρόξενος της Βρετανίας στην Τσονγκτσίνγκ, περπατούσε δίπλα στο ποτάμι όταν η 24χρονη γλίστρησε και έπεσε στα βαθιά. Η γυναίκα πάσχιζε λόγω του ρεύματος και όταν παρασύρθηκε κάτω από γέφυρα, στη συνέχεια εμφανίστηκε με το πρόσωπο στο νερό, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της κατά τα φαινόμενα.

Ο Έλισον αμέσως έβγαλε τα παπούτσια του και βούτηξε για να τη σώσει. Ο 61χρονος διπλωμάτης- που μετέχει σε αγώνες τριάθλου- έβγαλε το πρόσωπο της γυναίκας από το νερό και στη συνέχεια, με τη βοήθεια σωσίβιου δεμένου με σχοινί που του πέταξαν, κατάφερε να τη βγάλει στην όχθη.

«Ήταν αναίσθητη. Δεν ανέπνεε και για λίγη ώρα φοβηθήκαμε τα χειρότερα. Αλλά καθώς κολυμπούσα προς την όχθη άρχισε να αναπνέει ξανά», είπε στο BBC ο Έλισον.

Η φοιτήτρια από τη Γουχάν ήταν ταραγμένη από το συμβάν, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και τον κάλεσε σε οικογενειακό δείπνο. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τη διάσωση, πολλοί χρήστες των social media στην Κίνα χαρακτήρισαν ήρωα και πρότυπο τον Βρετανό διπλωμάτη που έχει αναλάβει καθήκοντα γενικού πρόξενου τον τελευταίο μήνα.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe