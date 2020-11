Η NASA και η Space X του Έλον Μασκ έγραψαν ένα νέο κεφάλαιο διαστημικής ιστορίας με την επιτυχή εκτόξευση πυραύλου με τέσσερις αστροναύτες και προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Με αυτήν την εκτόξευση, η Space X άρχισε επίσημα τις αποστολές «διαστημικού ταξί» για λογαριασμό της NASA.

Dragon is the only spacecraft currently flying capable of returning significant amounts of cargo to Earth and is the first private spacecraft to take humans to the @Space_Station pic.twitter.com/vjjAlyK0Hl — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020





If there is an emergency at any point on the pad or during ascent, Crew Dragon is able to carry astronauts to safety pic.twitter.com/S8KQzwB0Z4 — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας έγινε το βράδυ της Κυριακής, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τον επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9, ο οποίος, μετά από εννέα λεπτά, επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε σε ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η στιγμή της εκτόξευσης





Οι αστροναύτες είναι ο 51χρονος κυβερνήτης Μάικ Χόπκινς, ο 44χρονος Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης στον ISS και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο διάστημα), η 55χρονη Σάνον Γουόκερ και ο 55χρονος Σοΐτσι Νογκούτσι της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA.

The control panel consists of three touchscreen displays, which allow the crew to operate and fly the vehicle manually if needed pic.twitter.com/78qDepdaSW — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7 — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Το ταξίδι τους προς τον Διαστημικό Σταθμό θα διαρκέσει 27,5 ώρες και θα παραμείνουν εκεί έξι μήνες. Όταν φθάσουν στον ISS, θα βρουν εκεί την Κέιτ Ρούμπινς της NASA και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ριζίκοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της ρωσικής υπηρεσίας Roscosmos.



Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το αμερικανικό έδαφος μετά τη διακοπή του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η NASA εξαρτιόταν από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» για να στέλνει τα πληρώματά της στον ISS.

Second stage engine burn complete; Dragon confirmed in good orbit pic.twitter.com/QAHYf1QoVp — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020





Τόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο ο και νεοεκλεγείς Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρησαν τις NASA και Space X. Η NASA έχει συνάψει συμφωνία και με τη Boeing για μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίες «ταξί» με το υπό δοκιμή σκάφος της CST-100 Starliner.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

