Ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε να αμφισβητεί την ακρίβεια των τεστ για τον κορωνοϊό με ανάρτηση στο Twitter, στην οποία κάνει λόγο για αντικρουόμενα αποτελέσματα σε ελέγχους που υποβλήθηκε μέσα σε μια μέρα.

«Κάτι εξαιρετικά απατηλό συμβαίνει. Εξετάστηκα για τον κορωνοϊό τέσσερις φορές σήμερα. Τα δύο τεστ ήταν αρνητικά, τα δύο ήταν θετικά. Ίδιο μηχάνημα, ίδια τεστ, ίδια νοσοκόμα. Rapid test αντιγόνου από τη BD», έγραψε αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στα τεστ της εταιρείας Becton Dickinson.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.