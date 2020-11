Στάση αναμονής από την Ευρώπη καθώς συνεχίζεται το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλοί σήμερα το πρωί, περιμένοντας το τελικό αποτέλεσμα, που παραμένει αμφίβολο.

Αλλά ακόμη και αυτή η προσέγγιση είναι μια σιωπηρή απόρριψη του πρώιμου ισχυρισμού του προέδρου Τραμπ για νίκη και έκκληση να σταματήσει η καταμέτρηση, σχολιάζουν οι αναλυτές.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε την προσωπική του άποψη επιμένοντας ότι κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί σε έναν τόσο σκληρό αγώνα.

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε. Ενώ περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, η ΕΕ παραμένει έτοιμη να συνεχίσει να χτίζει μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση, βασισμένη στις κοινές αξίες και την ιστορία μας» ανέφερε νωρίτερα στο Twitter.

The American people have spoken. While we wait for the election result, the EU remains ready to continue building a strong transatlantic partnership, based on our shared values and history.

«Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο νικητής, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.» αναφέρει δήλωσή του που επικαλείται το BBC.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία: «Θα υπακούσουμε ό, τι θα ανακοινωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο» ανέφερε.

Σταθερός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ ωστόσο δηλώνει ανοιχτά ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Janez Janša.

Σε ανάρτησή του νωρίτερα ισχυρίστηκε ότι ήταν «αρκετά σαφές» ότι ο πρόεδρος επανεκλέχθηκε και όλα τα υπόλοιπα είναι fake news. Αυτό δείχνει ακόμη μεγαλύτερο θρίαμβο για τον Τραμπ, ανέφερε ενώ έσπευσε να του δώσει και συγχαρητήρια.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF