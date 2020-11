Συνεχίζει την ρητορική του για τον κορωνοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που κορυφώνεται η εκλογική «μάχη» με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Μίσιγκαν ότι οι Αμερικανοί γιατροί «φουσκώνουν» τον αριθμό των θανάτων από τον κορωνοϊό.

Ο λόγος σύμφωνα με τον Τραμπ είναι επειδή οι γιατροί παίρνουν «περίπου 2.000 δολάρια ή και παραπάνω» εάν καταγράψουν σαν αιτία θανάτου ενός ασθενή τις επιπλοκές από COVID-19. Ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου φέρεται να έχει εξοργίσει μεγάλο τμήμα της ιατρικής κοινότητας.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι ο υψηλός αριθμός θανάτων της χώρας σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι το αποτέλεσμα μιας απάτης που διενεργείται από γιατρούς που «φουσκώνουν» τους αριθμούς για να λάβουν χρήματα από τα ασφαλιστικά γραφεία.

«Εννοώ ότι οι γιατροί μας είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό που κάνουν είναι, λένε, λυπάμαι, αλλά όλοι πεθαίνουν από τον Covid, είπε ο Τραμπ. «Αλλά στη Γερμανία και σε άλλα κράτη, εάν κάποιος πάθει καρδιακή προσβολή ή εάν πάσχει από καρκίνο, ή είναι βαριά άρρωστοι, κολλάνε τον Covid, αλλά λένε ότι πέθανε από καρκίνο, πέθανε από καρδιακή προσβολή».

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επιλέξτε Covid και θα κερδίσετε 2.000 $ περισσότερο», πρόσθεσε αφήνοντας σαφές υπονοούμενο για τους γιατρούς.

Οι ιατρικοί σύλλογοι αρνήθηκαν εκ νέου τους ισχυρισμούς του και επισήμαναν ότι το ποσοστό θανάτων φέτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος υποδηλώνει ότι ο αριθμός των θανάτων από την πανδημία είναι στην πραγματικότητα υποτιμημένος.

Ο Τραμπ τέλος δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί την δυσοίωνη εκτίμηση του Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω του ιού.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!