Το Twitter αντιμετώπισε μεγάλης διάρκειας διακοπή λειτουργίας, με χρήστες σε όλο τον κόσμο να επηρεάζονται από το πρόβλημα.

Το Τwitter ανακοίνωσε ότι το ζήτημα προκλήθηκε από μια «ακούσια αλλαγή» που έκανε στα εσωτερικά του συστήματα. Χρήστες σε χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για περισσότερο από μία ώρα, με πολλούς να λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος σύνδεσης.

Η υπηρεσία αργότερα αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό και η εταιρεία με έδρα στην Καλιφόρνια, είπε ότι ο ιστότοπος θα πρέπει σύντομα να λειτουργεί για όλους τους χρήστες του.

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.