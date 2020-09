Στα σούπερ μάρκετ έσπευσαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι Βρετανοί και ενώ η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου lockdown λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει η The Sun, οι επικεφαλής των μεγάλων αλυσίδων ζητούν από τους Βρετανούς να μην πανικοβάλλονται και διαβεβαιώνουν πως υπάρχουν αποθέματα. Ωστόσο σε φωτογραφίες που «ανέβασαν» οι χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης κατά το Σαββατοκύριακο φαίνονται ράφια σε σούπερ μάρκετ που έχουν αδειάσει.

Οι μεγάλες αλυσίδες στοχεύουν στο να μην επαναληφθούν σκηνές όπως αυτές του Μαρτίου όπου καταναλωτές αγόραζαν μαζικά είδη πρώτης ανάγκης όπως ρολό τουαλέτας, αλεύρι και ζυμαρικά. Παράλληλα διαβεβαιώνουν πως πλέον οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι ευκολότερες και γρηγορότερες.

Από την πλευρά του, ο Andrew Opie, εκ μέρους της British Retail Consortium (BRC), μιας επαγγελματικής ένωσης που εκπροσωπεί τους λιανεμπόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αγοράζουν τρόφιμα «όπως συνήθως, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, οι καταναλωτές πραγματοποιούν ήδη αγορές για την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ αλυσίδες έχουν ενισχύσει τους κανόνες απόστασης στα καταστήματά τους εν μέσω φόβων για αυξημένη ζήτηση.

This was my local @Tesco ! People are already panic buying once again! Even though supermarkets do stay open...🧻🤷🏻‍♂️🙈 pic.twitter.com/bWFb61NaOt