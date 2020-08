Η ανάρτηση για τον θάνατο του ηθοποιού Chadwick Boseman έγινε το tweet που συγκέντρωσε τις περισσότερες αντιδράσεις στην ιστορία της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Ο ηθοποιός Chadwick Boseman, πρωταγωνιστής της ταινίας Black Panther πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 43 ετών. Ο θάνατός του έγινε γνωστός μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. Η ανάρτηση περιελάμβανε μία φωτογραφία του ηθοποιού και ένα κείμενο που γνωστοποιούσε το θλιβερό γεγονός.

Μεταξύ άλλων η ανάρτηση ανέφερε ότι ο Chadwick Boseman έπασχε από καρκίνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ότι πέθανε στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και την οικογένειά του.

Το Twitter επιβεβαίωσε, μέσα από τον δικό του επίσημο λογαριασμό, πως η ανάρτηση για τον θάνατο του ηθοποιού, έγινε το tweet που συγκέντρωσε τα περισσότερα likes μέχρι σήμερα. Κοινοποίησε την ανάρτηση και σχολιάζοντας την απήχησή της έγραψε ότι πρόκειται για έναν αποχαιρετισμό που «αρμόζει σε έναν βασιλιά». Παράλληλα, συνόδευσε την κοινοποίηση με το #WakandaForever.

Μέχρι πρόσφατα το πιο διαδεδομένο tweet ήταν ένα του Μπαράκ Ομπάμα, στο οποίο παρέθετε μία φράση του Νέλσον Μαντέλα.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm

Σημειώνεται πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έστειλαν συλλυπητήριο μήνυμα, μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, για τον θάνατο του ηθοποιού.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7