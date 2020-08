Το πλοίο που χρηματοδότησε ο Banksy για τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο εξέδωσε έκκληση για βοήθεια τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, αφού έχει διασώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων από τη θάλασσα, αναφέροντας ότι υπάρχει ήδη ένας νεκρός στο πλοίο και ότι η κατάσταση σε αυτό είναι απελπιστική.

Το Louise Michel περισυνέλεξε χθες Παρασκευή 130 μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτή βάρκα η οποία έβαζε νερά, έγραψαν στο Twitter οι διοργανωτές της εκστρατείας στον λογαριασμό @MVLouiseMichel.

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it's time for them to be brought to a #PlaceOfSafety. We need immediate assistance. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020





Καθώς είχε ήδη διασώσει μετανάστες την Πέμπτη, στο πλοίο πλέον επιβαίνουν 219 διασωθέντες και δεκαμελές πλήρωμα. Εξαιτίας του συνωστισμού το πλοίο δεν μπορεί να προχωρήσει, ενώ 33 άνθρωποι βρίσκονται σε ναυαγοσωστική σχεδία που είναι δεμένη με αυτό.

«Χρειαζόμαστε άμεση βοήθεια», τόνισε το πλήρωμα του Louise Michel, επισημαίνοντας ότι έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου προς τις αρχές της Ιταλίας και της Μάλτας, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση. «Υπάρχει ήδη ένας νεκρός στο πλοίο. Οι άλλοι έχουν εγκαύματα από το πετρέλαιο, έχουν περάσει μέρες στη θάλασσα», πρόσθεσε.

These are the survivors you are turning your back on #EU. After escaping untold horror and inhumanity they need a place of safety. @guardiacostiera @Armed_Forces_MT you must act now. pic.twitter.com/W4IEUAGido — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020





Το πλοίο, το οποίο πήρε το όνομά του από μία Γαλλίδα αναρχική του 19ου αιώνα, ναυλώθηκε με μεγάλη μυστικότητα. Αναχώρησε στις 18 Αυγούστου από το λιμάνι Μπουριάνα, κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με το Marinetraffic, το Louise Michel βρισκόταν σήμερα το πρωί ακινητοποιημένο στη θάλασσα, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας.

Το πλοίο Sea- Watch 4, το οποίο έχουν ναυλώσει οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) και η οργάνωση Sea-Watch για τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Louise Michel του παρείχε βοήθεια στις επιχειρήσεις του και κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας «να σπεύσετε αμέσως στη θέση (του πλοίου) και να κάνετε τη δουλειά σας!».

Αναρχικό και φεμινιστικό εγχείρημα

Καπετάνιος του Louise Michel είναι η Γερμανίδα ακτιβίστρια Πία Κλεμπτ, η οποία έχει κυβερνήσει και άλλα σκάφη διάσωσης, ανάμεσά τους και το Sea-Watch 3. Εναντίον της εκκρεμεί έρευνα από την ιταλική δικαιοσύνη για «υποστήριξη της παράνομης μετανάστευσης».

Το πλοίο είναι ένα παλιό σκάφος των γαλλικών τελωνείων. Με μήκος 31 μέτρα, είναι μικρότερο, αλλά σημαντικά πιο γρήγορο από τα συνηθισμένα σκάφη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που επεμβαίνουν μέσα στη ζώνη, πράγμα που του επιτρέπει να ξεπερνάει σε ταχύτητα τα σκάφη της λιβυκής ακτοφυλακής.

Το δεκαμελές πλήρωμα του Louise Michel δηλώνει «ακτιβιστές κατά του ρατσισμού και αντιφασίστες, υπέρμαχοι των ακραίων πολιτικών αλλαγών», αναφέρει ο Guardian.

Yesterday morning, #LouiseMichel responded to a distress call from #Moonbird air reconnaissance plane.

89 people were rescued and brought on board Louise Michel. The survivors need a Place of Safety now.#SolidarityAndResistance pic.twitter.com/HWde3hYFqT — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020

24h after they were rescued, the 89 survivors are safe onboard the #LouiseMichel.

After dealing with dehydration, fuel burns and injuries from the torture they suffered in Libya, they have a moment of respite. Together with the crew, they are waiting for a Port of Safety. pic.twitter.com/jJpJaHt3NB — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020

Σύμφωνα με τη Λία Ράισνερ, μια νοσηλεύτρια υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις διάσωσης του πλοίου, το εγχείρημα αυτό είναι «πρώτα απ' όλα αναρχικό, καθώς έχει στόχο να υπερασπιστεί τη σύγκληση των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη –περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων-, για φυλετική ισότητα, υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών, για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων». Και καθώς «πρόκειται για ένα φεμινιστικό εγχείρημα, μόνο οι γυναίκες μέλη του πληρώματος μπορούν να μιλούν εκ μέρους του Louise Michel», εξήγησε η ίδια.

Το 2020 παρατηρήθηκε αύξηση των πλοίων που μεταφέρουν μετανάστες στην κεντρική Μεσόγειο, την πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδό στον κόσμο την οποία χρησιμοποιούν κυρίως όσοι επιθυμούν να φτάσουν στην Ευρώπη αναχωρώντας κυρίως από τη Λιβύη και την Τυνησία.

Επισήμως περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στην κεντρική Μεσόγειο, αριθμός που στην πραγματικότητα εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό μετανάστευσης (IOM).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa