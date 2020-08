Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

TONIGHT: Get ready for our #WhenAllWomenVote Couch Party with @USOwomen 🎉 and special guests ✨ Meghan, The Duchess of Sussex ✨ @glamourmag editor-in-chief @sambarry ✨ our Board Chair @valeriebjarrett ✨ actress and activist @yvettenicolebrown, ✨radio host @angiemartinez ✨DJ @djdiamondkuts and ✨NEW GUEST radio host Angie Martinez. Sign up with the link in our bio!