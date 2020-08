Την Καμάλα Χάρις επέλεξε ο υποψήφιος για τον προεδρικό θώκο Τζο Μπάιντεν, για τη θέση της αντιπροέδρου στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Έχω τη τιμή να σας ανακοινώσω ότι έχω επιλέξει την Καμάλα Χάρις, μία ατρόμητη μαχήτρια για τον μικρό άνδρα (Τραμπ) και μία από τις καλύτερες δημόσιες λειτουργούς της χώρας ως (πολιτική) σύντροφό μου» έγραψε στο Twitter πριν από λίγο ο υποψήφιος για την προεδρία.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.