Κεραίες τηλεόρασης εμφανίστηκαν μυστηριωδώς σε φωλιές από κάστορες του Καναδά και το CBC αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.

Όλα ξεκίνησαν όταν η δημόσια τηλεόραση CBC ανακάλυψε μια δορυφορική κεραία εγκατεστημένη στη φωλιά-φράγμα των καστόρων στην περιφέρεια του Θάντερ Μπέι, στο Οντάριο. Λίγο αργότερα βρέθηκαν και άλλες παρόμοιες κεραίες σε άλλες επαρχίες του Καναδά.

Το CBC επικοινώνησε αρχικά με τον Bell Canada, τον μεγαλύτερο όμιλο τηλεπικοινωνιών της χώρας. «Δεν καταφέραμε να βρούμε αυτή τη φωλιά του κάστορα στη βάση δεδομένων των πελατών μας», έγραψε χαριτολογώντας ο Bell Canada, σε απάντησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το κανάλι αναζήτησε κατόπιν μια εξήγηση αναρτώντας ερωτήσεις στα social media με τους χρήστες να απαντούν σε ανάλογο ύφος. «Στοιχηματίζω ότι παρακολουθούν το Leave it to Beaver [σ.σ. αμερικανική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1960]», έγραψε ένας από αυτούς.

Spotted in Bancroft, Ont. Yup, that’s a flag and a satellite dish on a beaver dam. pic.twitter.com/DoQIZvSgiT