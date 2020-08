Δύο αστροναύτες της NASA ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Γη με προσυδάτωση μετά από 45 χρόνια, λόγω του τυφώνα Isaias που, αν και εξασθενημένος, πλήττει τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Οι Ρόμπερτ Μπένκεν και Ντάγκλας Χάρλεϊ επιστρέφουν σήμερα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου εκτοξεύτηκαν τον Μάιο με σκάφος της SpaceX.

Το διαστημικό τους σκάφος, το Crew Dragon, αποσυνδέθηκε απο τον ΔΔΣ εν όψει της προγραμματισμένης προσυδάτωσης, ανοιχτά της της Πενσάκολα στην Φλόριντα, στις 2.42 τοπική ώρα.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



