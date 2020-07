H Meriam Bebawy πήρε τον νόμο στα χέρια της όταν μία άλλη πελάτισσα σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας της άρπαξε το χαρτί υγείας από το καροτσάκι.



Η γυναίκα μαζί με την μητέρα της Treiza Bebawy καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Αυστραλίας για τη συμπλοκή ενώ ο δικαστής παρομοίασε το περιστατικό με τους όρους ενός αγώνα ράγκπι.

Η 23χρονη Meriam και η 61χρονη μητέρα της κρίθηκαν ένοχες για καυγά με μία άλλη γυναίκα μέσα σε ένα κατάστημα Woolworths στην Chullora στις 7 Μαρτίου.

Το υλικό από τις κάμερες ανέβηκε στα social media και αμέσως έγινε viral εν μέσω του τότε πανικού που επικρατούσε με την έναρξη της πανδημίας και το κοινό που έτρεχε στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί χαρτί υγείας.

Στο βίντεο φαίνονται η μητέρα και κόρη να φωνάζουν και να τσακώνονται με μία άλλη πελάτισσα, την Tracey Hinckson, η οποία άρπαξε ένα από τα 8 οικονομικά πακέτα χαρτιού τουαλέτας, με 36 ρολά υγείας το καθένα, από το το καροτσάκι τους.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D