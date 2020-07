Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία φωτογραφία η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Απεικονίζεται το πτώμα ενός μετανάστη ανάσκελα, το οποίο έχει εν μέρει καλυφθεί από φουσκωτή βάρκα.

Το πτώμα του άτυχου αυτού άνδρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Seabird, βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και τουλάχιστον δυο εβδομάδες, χωρίς να το έχει ανασύρει κανείς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, είναι πιθανό να πρόκειται για ένα από τα θύματα των ναυαγίων που σημειώθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, στις 29 και 30 Ιουνίου. Το συγκεκριμένο διήμερο, χάρη στην κινητοποίηση πλοίων που ανήκουν σε ΜΚΟ, σώθηκαν πάνω από ογδόντα άτομα.

Στο τραγικό αυτό συμβάν αναφέρθηκε και η γνωστή καθολική εθελοντική οργάνωση Caritas, η οποία τόνισε: «Κανείς δεν θέλει να προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή στον άνθρωπο αυτό».

Ieri, nella sua prima missione, #Seabird ha avvistato in SAR libica ciò che non avremmo mai voluto essere costretti a mostrarvi: il corpo senza nome di una persona sui resti di un gommone semiaffondato di cui non sappiamo nulla.



Chiediamo alle autorità che si faccia chiarezza. pic.twitter.com/oidpKGV85E