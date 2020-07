Τα τεράστια κίτρινα γράμματα που σχηματίζουν το σύνθημα «Black Lives Matter» έξω από το Trump Tower στην Πέμπτη Λεωφόρο είναι το τελευταίο επεισόδιο της κόντρας μεταξύ Αμερικανού προέδρου και του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

«Οι ζωές των μαύρων είναι σημαντικές στην πόλη μας και οι ζωές των μαύρων είναι σημαντικές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» τόνισε ο Μπιλ ντε Μπλάζιο σήμερα, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τους εργαζόμενους του δήμου και τους ακτιβιστές για να ζωγραφίσουν με ζωηρό κίτρινο πάνω στην άσφαλτο το σύνθημα του κινήματος που σαρώνει τις ΗΠΑ, ιδίως μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

«Ας δείξουμε στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό που δεν καταλαβαίνει. Ας το ζωγραφίσουμε μπροστά στο κτίριό του για εκείνον» πρόσθεσε.



Ανάλογα γκράφιτι και mural σχεδιάζονται και για τα πέντε διαμερίσματα της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, υπήρξαν και αυτοί που στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ, αντιτιθέμενοι στην πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του «Μεγάλου Μήλου».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στους ακτιβιστές.

Παρότι σήμερα, ημέρα εργασιών του τεράστιου γκράφιτι, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει σχολιάσει κάτι, προ ημερών, είχε χαρακτηρίσει το δρομολογούμενο έργο «σύμβολο μίσους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατακεραυνώσει τον δήμαρχο ντε Μπλάζιο για την απόφασή του να μεταφέρει 1 δισ. δολ. από τα 6 δισ. του ετήσιου προϋπολογισμού της αστυνομίας στην εκπαίδευση και άλλους φορείς κοινωνικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, σε μια σειρά από Tweet o Τραμπ επέκρινε την απόφαση του Μπλάζιο για το mural του Black Lives Matter στο δρόμο έξω από το Trump Tower, λέγοντας πως αυτό «υποβαθμίζει την πολυτέλεια της λεωφόρου».

«Ίσως η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ μας αστυνομία που έχει αδρανοποιηθεί και περιφρονηθεί από ένα δήμαρχο που τη μισεί και δεν τη σέβεται, δεν αφήσει το σύμβολο μίσους στον σπουδαιότερο δρόμο της Νέας Υόρκης. Ξόδεψε τα λεφτά στη μάχη κατά του εγκλήματος καλύτερα» έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

