Άλλο ένα «πλήγμα» δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώην στενό του σύμβουλο, Τζον Μπόλτον ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει συνεργάτες και μέσα ενημέρωσης: Την εξάρτησή του από την τηλεόραση.

Ερωτηθείς από την παρουσιάστρια Μάργκαρετ Μπρέναν της εκπομπής «Face the Nation» για το αν οι απόψεις του προέδρου διαμορφώνονται περισσότερο από την τηλεόραση ή τους συμβούλους του, εκείνος απάντησε: «Νομίζω πως είναι ένας συνδυασμός τηλεόρασης και ανθρώπων εκτός κυβέρνησης που εμπιστεύται για τον έναν ή άλλο λόγο» τόνισε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας -ο οποίος αυτην την περίοδο προωθεί το νέο του βιβλίο «The Room Where It Happened» για τη θητεία του στη διοίκηση Τραμπ- προσθέτοντας: «Νομίζω πως αν μπορούσε να μετρήσεις την ώρα που ξοδεύει πραγματικά στο Οβάλ γραφείο έναντι εκείνης στο δίπλα δωμάτιο με τα κανάλια της καλωδιακής, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα στατιστική» .

Ο Μπόλτον δεν είναι το πρώτο άτομο που υποστηρίζει πως ο Τραμπ περνά υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά από την τηλεοπτική οθόνη. Τον Απρίλιο, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε πως ο Τραμπ παρακολουθεί επί επτά ώρες εκπομπές -ως επί το πλείστον σε Fox, CNN και λιγότερο σε MSNBC- κάθε πρωί και δεν πηγαίνει στο Οβάλ γραφείο έως το απόγευμα.

«Ο πρόεδρος βλέπει λίγους συμμάχους ανεξαρτήτως του ποιο κανάλι επιλέγει. Είναι εκνευρισμένος ακόμα και με το Fox, ένα παλιό μέσο που του παρείχε ασφάλεια, επειδή δεν τον παρουσιάζει όπως θα ήθελε να φαίνεται» σημείωνε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα στου οποίου τον τίτλο η τηλεόραση αναφερόταν ως «η μόνιμη συντροφιά» του προέδρου.

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο Τραμπ εγκατέστησε το 2017 μια τηλεόραση 60 ιντσών στην ιδιωτική του τραπεζαρία σαλόνι.

Με πληροφορίες από Huffington Post/New York Times