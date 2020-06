Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε σήμερα ένα βίντεο, με ένα ζευγάρι στο Μιζούρι να κραδαίνει όπλα προς το μέρος διαδηλωτών, που ζητούσαν μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σήμερα retweet ένα βίντεο του ABC News, όπου διακρίνεται ένα ζευγάρι λευκών να κραδαίνει όπλα απευθυνόμενο σε μαύρους και λευκούς διαδηλωτές που περνούσαν μπροστά από ένα σπίτι στο Σεντ Λούις.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU