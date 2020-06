Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε retweet βίντεο που δείχνει οπαδό του στη Φλόριντα να φωνάζει «λευκή δύναμη» σε διαδηλωτές κατά της διοίκησής του, προκαλώντας την άμεση αντίδραη του μόνου μαύρου Ρεπουμπλικανού στη Γερουσία.

Το βίντεο που λίγο αργότερα διαγράφηκε από το feed του Τραμπ, δείχνει ένα μίνι φραστικό επεισόδιο μεταξύ υποστηρικτών και πολεμίων του Τραμπ. Όταν ένας διαδηλωτής αποκαλεί ρατσιστή ένα θιασώτη του προέδρου που περνά, ο άνδρας φωνάζει «λευκή δύναμη» - σύνθημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους οπαδούς της λεγόμενης λευκής ανωτερότητας.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έπρεπε να το ανεβάσει ξανά στο Twitter και ότι θα πρέπει να το κατεβάσει» δήλωσε Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός μαύρος Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής, στην εκπομπή "State of the Union" του CNN.

«Ήταν προφανώς τόσο χυδαίο και τόσο προσβλητικό. Κυρίως, το σχόλιο σχετικά με τη δύναμη των λευκών ήταν προσβλητικό,» πρόσθεσε ο γερουσιαστής που εκλέγεται στη Νότια Καρολίνα. «Δε μπορεί να στηριχθεί. Πρέπει να το κατεβάσουμε.»

“He should not have retweeted and he should just take it down… It is indefensible,” GOP Sen. Tim Scott reacts to the video President Trump shared of a man driving a golf cart with Trump campaign posters, chanting "white power." #CNNSOTU https://t.co/76wZzokkUw pic.twitter.com/4zk2rFndcP