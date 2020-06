Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δώδεκα τραυματίστηκαν στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.



Το γεγονός έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία της αμερικανικής πόλης που συμβουλεύει τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή του συμβάντος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η ζωή των δώδεκα τραυματιών δεν κινδυνεύει.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds