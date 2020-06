«Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ν.μ.», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με το κυπριακό ΣΙΓΜΑ, σε συνέντευξή του του στο κανάλι 24, δείχνοντας το χάρτη με τις περιοχές για τις οποίες ζητείται άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις ανατολικά των ελληνικών νησιών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέμεινε στον ισχυρισμό πως τα νησιά διαθέτουν μόνο χωρικά ύδατα έκτασης 6 ν.μ. Ενώ αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, τόνισε πως του πρότεινε να καθίσουν να μιλήσουν να λύσουν όλα τα ζητήματα, αλλά πήρε την απάντηση από τον Έλληνα ΥΠΕΞ ότι «δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι».

Ο χάρτης των τουρκικών διεκδικήσεων

Η Τουρκία επιμένει ωστόσο στα σχέδιά της για γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, με κυβερνητικό αξιωματούχο να παραθέτει χάρτη που έχει καταθέσει η Άγκυρα στον ΟΗΕ σχετικά με την υφαλοκρηπίδα της.

Με παράθεση χαρτών με τα όρια της Τουρκίας στην περιοχή που φτάνουν μέχρι Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη στο Twitter, o διευθυντής Διμερών Πολιτικών Σχέσεων και Υποθέσεων Ναυτιλίας, Αεροπλοΐας και Συνόρων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τσαγατάι Ερτζιγές διεμήνυσε πως η άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις είναι «εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που ορίζει ο ΟΗΕ για την Τουρκία».

Ο ένας χάρτης αφορά τα σημεία, δίπλα σε Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη, όπου η τουρκική εταιρεία πετρελαίου κατέθεσε αίτημα ερευνών και εκμετάλλευσης από την τουρκική κυβέρνηση.

Ο δεύτερος χάρτης αποτυπώνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την οριοθέτηση που κάνει η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο.

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO