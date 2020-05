Λίγες ώρες μετά την υπογραφή διατάγματος για τον περιορισμό της προστασίας των εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Twitter ανακοίνωσε πως η κίνηση αυτή απειλεί την ελευθερία στον ίντερνετ.

«Αυτό το διάταγμα είναι μία αντιδραστική και πολιτικοποιημένη προσέγγιση σε έναν νόμο-ορόσημο. Το άρθρο 230 προστατεύει την ελευθερία της καινοτομίας και έκφρασης και υποστηρίζεται από τις δημοκρατικές αξίες. Κάθε προσπάθεια μονομερούς υπονόμευσης απειλεί το μέλλον της online έκφρασης και των ελευθεριών στο διαδίκτυο» ανέφερε χαρακτηριστικά το Twitter.

This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it’s underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.