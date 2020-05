Η ντίσκο αναβιώνει στην Γερμανία, τα ντράιβ-ιν είναι αγαπημένο μέρος διασκέδασης και η εποχή του κορωνοϊού επιβάλλει αποστάσεις. Η λύση είναι μία: ο συνδυασμός τους.

Η νέα μόδα στη Γερμανία είναι οι drive-in ντίσκο, όπου οι θαμώνες προσέρχονται με το αυτοκίνητό τους σε ανοιχτό χώρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές, κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά ακούν την ίδια μουσική και διασκεδάζουν στον ίδιο ρυθμό, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Υπάρχουν όμως και εδώ περιορισμοί. Ο πιο σημαντικός δε, είναι ότι τουλάχιστον ένας σε κάθε αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να πιει αλκοόλ.

Μία από τις πιο γνωστές drive-in ντίσκο της Γερμανίας βρίσκεται στο Σίτορφ της Κάτω Σαξονίας.

Με χώρο για 250 αυτοκίνητα, παίζει μουσική μέσω WiFi, διαθέτει φωτορυθμικά και κανονάκι κονφετί για την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Τα αυτοκίνητα κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να αποβιβαστούν, παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Τα εισιτήρια για την drive-in ντίσκο πωλούνται μόνο στο διαδίκτυο και σκανάρονται κατά την είσοδο του αυτοκινήτου.

Παρ' όλους τους περιορισμούς ο ιδιοκτήτης, μιλώντας στο Spiegel Online, δήλωσε πως «μερικές φορές το κέφι είναι μεγαλύτερο από ένα κανονικό κλαμπ, ίσως γιατί ο κόσμος έχει στερηθεί τη διασκέδασή του αλλά και την αίσθηση της ομαδικής εξόδου».

Όσο πληθαίνουν οι μιμητές της νέα μόδας, όπως αναφέρει η Deutsche Welle, αρχίζει και η εξειδίκευση.

Για παράδειγμα στο Σίτορφ της Κάτω Σαξονίας ακούγεται ρέιβ και ηλεκτρονική μουσική, ενώ σε μία νέα drive-in ντίσκο κοντά στη Φραγκφούρτη, τα πάρτι είναι αφιερωμένα στη δεκαετία του '90.

