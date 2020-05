Ο διάσημος συγγραφέας Στίβεν Κινγκ άσκησε σφοδρή κριτική για μια ακόμη φορά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους χειρισμούς του στην πανδημία στις ΗΠΑ.

Ο συγγραφέας είναι γνωστός επικριτής του Αμερικανού προέδρου τον οποίο και κατηγορεί σχεδόν καθημερινά για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού.

Μάλιστα, ο Στίβεν Κινγκ σχολίασε σήμερα μέσω Twitter την είδηση ότι ο αριθμός των νεκρών προσεγγίζει τους 90.000, αναφέροντας: ««Ε, οπαδοί του ηλίθιου που κυβερνά την Αμερική. Σχεδόν 90.000 νεκροί στη βάρδια του... δικού σας. Είναι αρκετοί, ή χρειάζεστε ακόμα περισσότερους;».

Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy's watch. Is it enough yet, or do you need even more?