Μία πιλότος έχασε τη ζωή της μετά την πτώση αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή, κατά τη διάρκεια σόου αεροπορικών επιδείξεων.

Άλλο ένα μέλος του πληρώματος της ομάδας αεροβατικών της καναδικής πολεμικής αεροπορίας τραυματίστηκε, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε σε σπίτι, στην πόλη Κάμλουπς, στη Βρετανική Κολομβία.

A plane, part of an airshow celebrating first responders, crashes into a house in the city of Kamloops, Canada https://t.co/X8lGP5B0mN

«Με μεγάλη οδύνη ανακοινώνουμε πως ένα μέλος της ομάδας CF Snowbirds σκοτώθηκε κι ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά» ανέφερε μέσω Twitter η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Καναδά.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU