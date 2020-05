Ο χάρτης της κορωνοϊού στην Ευρώπης είναι σαφής: τα πλουσιότερα κράτη της Δυτικής Ευρώπης υπέφεραν περισσότερο από τον ιό από ό, τι οι χώρες στο ανατολικό μισό της ΕΕ, σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Guardian, η σύγκριση στους αριθμούς του κορωνοϊού από διαφορετικές χώρες μπορεί να ενέχει πολλές δυσκολίες, καθώς αρκετοί είναι οι παράγοντες που μπορεί δυνητικά να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης από τη μία και της Κεντρικής και Ανατολικής από την άλλη, δείχνει μια διαφορά στα ποσοστά των θανάτων και των κρουσμάτων του κορωνοϊου, που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ακόμη και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έχουν πληγεί περισσότερο έχουν μολύνσεις και ποσοστά θανάτου ανά εκατομμύριο κατοίκων, παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης.

Μερικά από αυτά τα στοιχεία δε, είναι πραγματικά αξιοσημείωτα, επισημαίνει ο Guardian παραθέτοντας τα εξής παραδείγματα: η Σλοβακία κατέγραψε μόλις 1.413 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 25 θανάτους.

Η γειτονική Αυστρία, που θεωρείται ευρέως ότι αντιμετώπισε με επιτυχία την πρόκληση του ιού, έχει ωστόσο περισσότερες από 10πλάσιες λοιμώξεις και 20 φορές περισσότερους θανάτους από τη Σλοβακία, με πληθυσμό μικρότερο από το διπλάσιο σε μέγεθος.

Οι αιτίες αυτής της απόκλισης ποικίλλουν ανά χώρα: χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής που σημαίνει λιγότερους ηλικιωμένους (ευάλωτη ομάδα), μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού, λιγότερες πτήσεις προς την Κίνα, χαμηλότερα ποσοστά διαγνωστικών τεστ ή ακόμη και απλή τύχη.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, που είναι πλέον κοινή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εφαρμόστηκε πολύ νωρίς στην Τσεχία και τη Σλοβακία και ίσως αυτό να βοήθησε επίσης στον περιορισμό της διασποράς.

Ο πιο σημαντικός λόγος, ωστόσο, φαίνεται να είναι η πολιτική της καραντίνας που εφαρμόζεται από όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής.

Ενώ στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συνεχίζονταν οι δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι κυβερνήσεις είδαν τι συνέβαινε στην Ιταλία και εφάρμοσαν άμεσα τακτικές lockdown.

Σε πολλά μέρη, δε, ο φόβος ότι θα κατακλυστούν από ασθενείς τα πολύπαθα και ανεπαρκή συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, συνέβαλε σε άμεσες και γρήγορες αποφάσεις.

«Οι πολίτες της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν μεγαλύτερη αίσθηση ότι θα μπορούσαν να σταθμίσουν μια σειρά πολιτικών επιλογών και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αποτρέποντας την απόλυτη κατάρρευση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε ο Ben Stanley, πολιτικός επιστήμονας στο SWPS του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.

Αυτό έκανε επίσης τους πληθυσμούς να είναι πιο πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις εντολές, με λιγότερες αντίθετες φωνές που παρατηρούνται στη Δυτική Ευρώπη ή στις ΗΠΑ.

«Ήταν ακριβώς το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ευάλωτοι με το υπάρχον σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και αυτό έκανε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις εντολές του lockdown. Επειδή δεν εμπιστεύονται το σύστημα », είπε ο Ιβάν Κράστεφ, Βουλγάρος πολιτικός επιστήμονας.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, η οποία εφάρμοσε επίσης ένα πρώιμο και αυστηρό πρόγραμμα έκτακτων μέτρων για να αποφευχθεί η πίεση στο σύστημα υγείας που είχε ήδη πληγεί από τα χρόνια της λιτότητας, είναι μια ακόμα χώρα όπου οι αριθμοί του κορωνοϊού μέχρι στιγμής παρέμειναν εντυπωσιακά χαμηλοί, αναφέρει ο Guardian.

«Όπως ακριβώς και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα είχε μια πολύ ρεαλιστική αίσθηση του πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα υγείας της», δήλωσε ο Γιώργος Παγουλάτος, πολιτικός οικονομολόγος, επικεφαλής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής.

«Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση να λάβει επείγοντα μέτρα νωρίτερα από άλλες κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες ένιωθαν μεγαλύτερη αίσθηση εφησυχασμού για την ικανότητα των συστημάτων τους να μπορέσουν χειριστούν την κρίση».

Περισσότερα θύματα στις πλουσιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης

Υπάρχει η ελπίδα ότι αυτή η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας θα τη βοηθήσει να ανακτήσει το διεθνές κύρος της, μετά από χρόνια μάχης με αρνητικά πρωτοσέλιδα που την ήθελαν το «μαύρο πρόβατο» της ευρωζώνης.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία έχουν συμπεριληφθεί σε ένα δίκτυο επτά κρατών με επιτυχείς αντιδράσεις στην αντιμετώπιση του κορωνοϊόυ, που συγκλήθηκαν από τον αυστριακό καγκελάριο, Σεμπάστιαν Κουρτς για να μοιραστούν μεταξύ τους τις βέλτιστες πρακτικές που εφάρμοσαν στην κρίση.

I want to thank the prime ministers of #Australia, #Czech Republic, #Denmark, #Greece, #Israel & #New Zealand for taking time today to exchange best practices on #COVID-19. pic.twitter.com/QYzHGv7fuy