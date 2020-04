Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης υπέγραψε απόφαση με την οποία επιτρέπει τους γάμους μέσω διαδικτύου, καθώς είχαν ακυρωθεί αναρίθμητες τελετές στην Πολιτεία, εξαιτίας του lockdown για τον κορωνοϊό.

Από δω και στο εξής όμως, οι πολίτες της Νέας Υόρκης που θα θέλουν να έρθουν εις γάμου κοινωνία, θα μπορούν απλά να συμπληρώνουν μέσω διαδικτύου τις απαραίτητες αιτήσεις και οι γάμοι τους θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη, σε εικονικό περιβάλλον, μέσα από πλατφόρμες όπως το Zoom ή το Skype. Μάλιστα ο Κουόμο αστειεύτηκε πως με την απόφαση αυτή δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για όσα ζευγάρια το σκέφτονται να παντρευτούν.

Το tweet του Κουόμο με το οποίο ανακοίνωσε ότι οι γάμοι μπορούν πια να γίνονται κανονικά, διαδικτυακά, μετά την εκτελεστική διαταγή:

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.