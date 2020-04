Για την δολοφονία μια μαθήτριας, την οποία πυροβόλησαν και σκότωσαν για τρία ζευγάρια αθλητικά παπούτσια Adidas τύπου Yeezy, κατηγορούνται δυο άντρες στη Φλόριντα.

Οι Άντριαν Κόσμπι και Τζορτζ Γουόλτον, αμφότεροι ηλικίας 19 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή για τον φόνο της 18χρονης Άντρεα Καμπς Λακάγιο.

Η αστυνομία ανέφερε πως η Καμπς με τον φίλο της είχαν κανονίσει συνάντηση με τους υπόπτους την περασμένη εβδομάδα για να τους πουλήσουν τρία ζευγάρια παπούτσια έναντι 935 δολαρίων, όταν την πυροβόλησαν.

Η 18χρονη, που φοιτούσε στην τελευταία τάξη του σχολείου, πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Η κοπέλα, που ήταν αρχηγός στην σχολική ομάδα χορού και είχε το παρατσούκλι «dimples» [σ.σ. λακάκια], επρόκειτο να αποφοιτήσει σε λίγες εβδομάδες.

The loss is immeasurable but so is the love left behind. Our TERRA Family is mourning the loss of Andrea Camps, a member of the Class of 2020. Please join us as we keep her friends and family in our prayers. 🐺💔🙏🏼 @terrawolvesptsa @terraclassof2020 pic.twitter.com/utBirKINh1