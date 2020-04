Μια κάτοικος της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ συνελήφθη επειδή... έγλειψε τρόφιμα και άλλου είδους προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 1.800 δολαρίων σε σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι ιθύνοντες του σουπερμάρκετ στο Σάουθ Λέικ Ταχόε, στα σύνορα με την Νεβάδα, κάλεσαν την αστυνομία καθώς "μια πελάτισσα έγλειφε προϊόντα διατροφής" εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού, διευκρίνισε χθες Τετάρτη στο AFP ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Κρις Φιόρε.

Local woman arrested after "licking" items inside a #SouthLakeTahoe grocery store. @SLakeTahoePD arrested her on felony vandalism charges after $1800 worth of merchandise compromised. She is in the @ElDoradoSheriff jail on $10,000 bail. #StayAtHome https://t.co/6eBEOaPcKT pic.twitter.com/4bdyAXJuXN