Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν σήμερα το όριο των 300.000 κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του αμερικανικού Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η πανδημία έχει σκοτώσει τουλάχιστον 8.162 ανθρώπους στη χώρα, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που αναρτά στην ιστοσελίδα του το πανεπιστήμιο. Το όριο των 200.000 καταγεγραμμένων κρουσμάτων στη χώρα είχε ξεπεραστεί μόλις την Τετάρτη, μια ταχεία αύξηση που έγινε ορατή από τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των διαγνωστικών ελέγχων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κύρια εστία της επιδημίας στις ΗΠΑ είναι η πολιτεία της Νέας Υόρκης, και ειδικότερα η πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία έχει καταγράψει 1.905 θανάτους.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απηύθυνε σήμερα έκκληση για γενική επιστράτευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι χρειάζεται τη βοήθεια 45.000 επιπλέον επαγγελματιών για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό που εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στην μεγαλούπολη. «Γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικούς για την αναπνοή... όλους αυτούς που δεν είναι ήδη στη μάχη: σας χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Δημοκρατικός αιρετός Μπιλ ντε Μπλάζιο σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό στο Twitter.

«Χρειαζόμαστε 45.000 επαγγελματίες υγείας για να συνταχθούν στη μάχη τον Απρίλιο και τον Μάιο για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για δύο «σκληρούς» μήνες.

To every doctor, nurse and health care professional: we need you.https://t.co/Ahza9sLZt9 #AskMyMayor pic.twitter.com/W1ibVgk9k9