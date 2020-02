Κτηνοτρόφος στη Σκωτία καταδικάστηκε σε πρόστιμο επειδή χτυπούσε με γροθιές τα πρόβατά του στο κεφάλι.

Ο 59χρονος κτηνοτρόφος παραδέχθηκε την ενοχή του στο δικαστήριο του νοτίου Εδιμβούργου και καταδικάσθηκε σε πρόστιμο 550 λιρών (660 ευρώ), ανακοίνωσε το σκωτσέζικο τμήμα της Υπηρεσίας Πρόληψης της Κακομεταχείρισης των Ζώων (SPCA).

Ο τοπικός επικεφαλής της SPCA Τζον Τσίζχολμ τόνισε πως ευελπιστεί τούτη η τιμωρία να αποτελέσει μία «προειδοποίηση» για τον κτηνοτρόφο και εριοπαραγωγό, που υιοθέτησε μία τέτοια «απαράδεκτη συμπεριφορά».

Ο κτηνοτρόφος εγκλήθηκε για βιαιοπραγία μετά τη βιντεοσκόπησή του από ακτιβιστή της φιλοζωϊκής οργάνωσης PETA την ώρα που χτυπούσε κατ' επανάληψη με τη γροθιά του τα κεφάλια των προβάτων του. Η ΡΕΤΑ ειδοποίησε και παρέδωσε το ενοχοποιητικό βίντεο στην SPCA, που ασχολείται με την δικαστική δίωξη τέτοιων υποθέσεων και πάνω στις ενοχοποιητικές φωτογραφίες βασίστηκε η καταδικαστική απόφαση.

