Ένα προσωπικό-ερωτικό μήνυμα έστειλε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο γνωστός street artist, Banksy, στην γενέτειρά του στη Βρετανία, το Μπρίστολ.



Ο γνωστός καλλιτέχνης δημιούργησε μία νέα τοιχογραφία που απεικονίζει ένα κορίτσι που κρατάει μία σφεντόνα με την οποία εκτοξεύει ένα μπουκέτο κόκκινα λουλούδια στον ουρανό.



Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη «υποψιαστεί» ότι δημιουργός τη συγκεκριμένης τοιχογραφίας ήταν ο Banksy ονομάζοντάς το «Valentine's Day Banksy» - πριν ο ίδιος «αναλάβει την ευθύνη»

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.



We hope it’s Banksy’s work.



Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH