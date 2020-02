Το πόσο των 20.000 δολαρίων προσφέρουν οι Αρχές της Φλόριντα των ΗΠΑ για πληροφορίες που αφορούν τους υπαίτιους για θάνατο δύο δελφινιών που βρέθηκαν νεκρά.



Ειδικότερα, δύο δελφίνια βρέθηκαν νεκρά μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στις ακτές της Φλόριντα, με τις Αρχές να έχουν επικηρύξει τους δράστες, καθώς τα νεκρά ζώα έφεραν τραύματα από όπλο και άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Τουλάχιστον 29 δελφίνια έχουν θανατωθεί στις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ από 2002, σύμφωνα με την υπηρεσία «National Oceanic and Atmospheric Administration» (NOAA), με τα τέσσερα περιστατικά να έχουν καταγραφεί πέρσι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της NOAA την Τρίτη, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δελφίνια τραυματίστηκαν από όπλο ή βέλη ή ψαροντούφεκο.



Βιολόγοι από την Επιτροπή Διατήρησης της Θαλάσσιας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα εντόπισαν το πρώτο δελφίνι στα ανοιχτά της Ναπλς την περασμένη εβδομάδα.

