Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν εμφανίσει συμπτώματα του νέου κοροναϊού σε κρουαζιερόπλοιο στο Χονγκ Κονγκ.



Ειδικότερα, κρουαζιερόπλοιο στο οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος στο λιμάνι Καοσιούνγκ, στο νότιο τμήμα της Ταϊβάν, αγκυροβόλησε την Τετάρτη στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι αρχές θα υποβάλλουν σε ιατρικές εξετάσεις όλους τους επιβαίνοντες, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Cable TV.

Το πλοίο World Dream, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Dream Cruises, δεν επετράπη να ελλιμενιστεί στη νότια Ταϊβάν χθες Τρίτη.

LOOK: This is the World Dream, the cruise ship from Hong Kong that was turned away from Taiwan over #coronavirus concerns.



It has been confirmed there are 3,600 passengers and crew onboard #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/yZkegRMRed