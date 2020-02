Επίθεση με μαχαίρι έγινε και στη Γάνδη, στο Βέλγιο, όπου μία γυναίκα τραυμάτισε δύο ανθρώπους, προτού την εξουδετερώσουν οι αστυνομικοί.

Η επίθεση στη Γάνδη έγινε μία ώρα έπειτα από εκείνη στο Λονδίνο, σύμφωνα με το RT. Στη βρετανική πρωτεύουσα οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον άνδρα, ο οποίος πρόλαβε και τραυμάτισε τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Στη Γάνδη, μια γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο περαστικούς, σε κεντρικό δρόμο. Τον έναν τον τραυμάτισε στην κοιλιά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Αστυνομικοί, που έκαναν περιπολία στην περιοχή, επενέβησαν και εξουδετέρωσαν τη γυναίκα. Την πυροβόλησαν και την τραυμάτισαν στο χέρι, σύμφωνα με τη βελγική ιστοσελίδα HLN.

A stabbing attack was reported in #Gent #Gant in #Belgium 🇧🇪 northwest on Sunday, according to Belgian media



The attacker assaulted two people and was shot by police. It is unclear whether there are injuries in the incidenthttps://t.co/UoH3ZOyfNQhttps://t.co/7rsd85FC2Q pic.twitter.com/iZICgAJgDG