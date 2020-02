Συμβάν που σχετίζεται με την τρομοκρατία χαρακτηρίζουν οι βρετανικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι που έγινε στο νότιο Λονδίνο. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στην επίθεση, που έγινε σε πολυσύχναστη λεωφόρο του Λονδίνου, το μεσημέρι της Κυριακής. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο τραυματίες», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία, επιβεβαιώνοντας ότι ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός.

Από τους τραυματίες, ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Guardian. Αν και ακόμη η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, πιστεύεται ότι ο δράστης υποκινήθηκε από την ισλαμιστική τρομοκρατική ιδεολογία.

Emergency services on scene of 'terror-related' stabbing in south #London # Streatham MORE: https://t.co/m6JEzAxyXq pic.twitter.com/S8NXn3Oc9x

Ο άνδρας που έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά φέρεται να φορούσε ψεύτικο γιλέκο αυτοκτονίας, φτιαγμένο από αντικείμενα που ήταν τοποθετημένα έτσι ώστε να μοιάζει με αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή. Παρόμοιο γιλέκο φορούσαν οι δράστες των επιθέσεων που είχαν γίνει στη Γέφυρα του Λονδίνου τόσο το 2017 όσο και τον περασμένο Νοέμβριο.

«Υπήρχε αίμα παντού»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται στον δρόμο που έγινε η επίθεση, είπε πως άκουσε τους πυροβολισμούς ενώ έβγαινε από κατάστημα. «Έβλεπα αίμα παντού κάτω. Μια γυναίκα ήταν έξω από ένα φαρμακείο, την είχαν μαχαιρώσει στην πλάτη και όλοι τη βοηθούσαν», περιέγραψε μιλώντας στον Independent.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc