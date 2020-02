Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Streatham, στα νότια της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για περιστατικό σχετικό με την τρομοκρατία.

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για τρεις πυροβολισμούς, σύμφωνα με το BBC.

«Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Streatham. Σε αυτό το στάδιο πιστεύεται ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί. Οι συνθήκες αξιολογούνται. Το συμβάν έχει χαρακτηριστεί ως σχετικό με την τρομοκρατία», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates