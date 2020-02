Το Brexit πραγματοποιήθηκε- τελικά- αλλά παρά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, το Λονδίνο παραμένει ευρωπαϊκή πόλη, τόνισε ο Σαντίκ Καν.

Ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, στο μήνυμά του για το Brexit, απευθύνεται ιδιαίτερα στους Ευρωπαίους που ζουν στην πόλη, τονίζοντας ότι αποτελούν ένας από τους καθοριστικούς λόγους που το Λονδίνο είναι «η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο.

«Μπορεί η Μ. Βρετανία να αποχώρησε από την ΕΕ, αλλά το Λονδίνο παραμένει μια πραγματικά παγκόσμια, ευρωπαϊκή πόλη. Συνεχίζουμε να είμαστε ένας φάρος προοδευτικών ιδεών, φιλελεύθερων αξιών, αξιοπρέπειας και διαφορετικότητας. Και θα συνεχίσουμε να καλωσορίζουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός τους, το χρώμα του διαβατηρίου τους ή το χρώμα της σημαίας της χώρας τους», ανέφερε στο μήνυμά του ο Σαντίκ Καν.

«Σε μια εποχή συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, θέλω να στείλω ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους που έχουν αποφασίσει να κάνουν την πόλη μας σπίτι τους. Είστε Λονδρέζοι. Δεν εμπλουτίζετε απλά την πόλη μας οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και πολιτιστικά. Από το φαγητό και τη μόδα μας, μέχρι τις καινοτομίες και τις δημόσιες υπηρεσίες μας, είστε καθοριστικοί στην επιτυχία της πόλης μας και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Λονδίνο παραμένει η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο», κατέληξε ο δήμαρχος του Λονδίνου.

Not going to lie: I'm heartbroken. We've left the EU, but London remains a beacon for progressive ideas, liberal values, decency & diversity. To our EU friends & neighbours that contribute so much: you are welcome & that will never change. #LondonIsOpen 🇪🇺pic.twitter.com/l8CxoRfu7G