Σε άλλη μία πρόκληση απέναντι στην Ελλάδα προχώρησε η Τουρκία δια στόματος του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών.

Όπως αναφέρει η Daily Sabah, «η Ελλάδα έχει στρατιωτικοποιήσει 16 αποστρατιωτικοποιημένα νησιά κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Όπως αναφέρει ο Τούρκος υπουργός, «η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμφωνίες και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας».

#BREAKING - Greece, arming 16 islands with non-military status, in violation of agreements, should act in accordance with international law, says Turkey's defense minister