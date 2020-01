Θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν σφοδρές αμμοθύελλες στην Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, μετατρέποντας την μέρα σε νύχτα, σε αρκετές πόλεις.

Την Κυριακή η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για τον κίνδυνο καταιγίδων με πολλούς κεραυνούς στην ενδοχώρα και τεράστια, ορμητικά σύννεφα σκόνης που από χθες υψώνονται σαν κινούμενα τείχη, κρύβοντας τον ήλιο. Οι αμμοθύελλες σαρώνουν το Ντάμπο και γειτονικές πόλεις, ενώ οι ριπές ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT