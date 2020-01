Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη διαβίβαση στη Γερουσία των δύο άρθρων παραπομπής ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη της δίκης του Αμερικανού προέδρου.



"Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να περάσουμε ένα πολύ σημαντικό κατώφλι στην αμερικανική Ιστορία", τόνισε πριν από τη ψηφοφορία, από το βήμα της Βουλής η Δημοκρατική πρόεδρος Νάνσι Πελόζι.

Με ψήφους 228 υπέρ και 193 κατά, η Βουλή, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο κομματικές γραμμές, επίσης ενέκρινε την ομάδα των επτά Δημοκρατικών βουλευτών - κατηγόρων στη δίκη για την καθαίρεση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο βουλευτής Άνταμ Σιφ ορίστηκε επικεφαλής της ομάδας αυτής.

Ο Σιφ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής έρευνας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Δημοκρατικοί κι η οποία απήγγειλε τον Δεκέμβριο τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Οι προκαταρκτικές ενέργειες στη δίκη στην Γερουσία αναμένονται να ξεκινήσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η δίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει πιθανότατα την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ.

«Απάτη» καταγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε σήμερα μια «απάτη» μετά την ανακοίνωση από τους Δημοκρατικούς της ομάδας των κατηγόρων, που θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της δίκης του με το αίτημα της καθαίρεσης ενώπιον της Γερουσίας. «Άλλη μια απάτη ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς που δεν κάνουν τίποτα» έγραψε σε ένα tweet λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου της Νάνσι Πελόζι, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!