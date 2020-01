Μια 12χρονη βρέθηκε σήμερα ζωντανή, έχοντας παραμείνει θαμμένη για 18 ώρες κάτω από όγκους χιονιού, αφού χιονοστιβάδα καταπλάκωσε το πατρικό της.

Η Σαμίνα Μπίμπι ούρλιαζε και φώναζε για βοήθεια, καθώς παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ένα δωμάτιο, που είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Ο απολογισμός από τις χιονοστιβάδες που έπληξαν το Νίλαμ Βάλεϊ στο Πακιστάν, στην περιοχή των Ιμαλάϊων, ανήλθε στους 74 νεκρούς, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς. Η Σαμίνα ήταν μεταξύ των τυχερών.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί», είπε στο Ρόιτερς από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Μουζαφαραμπάντ, όπου εκείνη και δεκάδες άλλοι τραυματίες νοσηλεύονται, μετά την αεροδιακομιδή τους εκτός της πληγείσας περιοχής.

Για τη μητέρα της Σαμίνα, τη Σαχνάζ Μπίμπι, η οποία έχασε έναν γιο και μια ακόμη κόρη, η διάσωση της 12χρονης ήταν ένα θαύμα. Αφού την ανέσυραν από το χιόνι, η Σαχνάζ είπε η ίδια και ο αδελφός της Ιρσχάντ Αχμάντ είχαν χάσει κάθε ελπίδα ότι θα έβρισκαν τη Σαμίνα ζωντανή.

Όπως αφηγείται το κορίτσι, δεν μπορούσε να κοιμηθεί αναμένοντας κάποιον να τη σώσει. Έσπασε το πόδι της και έβγαζε αίμα από το στόμα της.

Για την οικογένεια, η τραγωδία δεν άργησε να συμβεί. «Δεν ακούσαμε καμία βοή» περιέγραψε η Σαχνάζ, καθώς θυμήθηκε τα λεπτά που προηγήθηκαν προτού η χιονοστιβάδα καταπλακώσει το τριώροφο σπίτι, όπου εκείνη και η οικογένειά της είχαν βρει καταφύγιο με άλλους από το χωριό. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι πέθαναν εκεί.

Η Σαμίνα και η οικογένειά της είχαν μαζευτεί γύρω από τη φωτιά που είχαν ανάψει όταν η χιονοστιβάδα σάρωσε την περιοχή. «Συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη» σημείωσε η Σαχνάζ.

At least 69 people have been killed and many more are missing after avalanches swept through Pakistan-administered Kashmir pic.twitter.com/kcXoPpoPfj