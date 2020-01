Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ αναφέρθηκε με προσβλητικό τρόπο στον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο, αποκαλώντας τον «αλαζόνα κλόουν».

Ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ προέβη στους χαρακτηρισμούς αναφερόμενος στο σχόλιο του Πομπέο ότι οι Ιρακινοί «χόρευαν» από χαρά μετά την εξόντωση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ο Πομπέο μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, στο οποίο εικονίζονται Ιρακινοί διαδηλωτές σ' έναν δρόμο. Συνόδευσε το βίντεο αυτό με τη λεζάντα «Ιρακινοί - Ιρακινοί - χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια».

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4